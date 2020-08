Banda larga, bonus fino a 500 euro a famiglia per internet, pc e tablet: come funziona e chi può richiederlo (Di mercoledì 5 agosto 2020) fino a 500 euro alle famiglie con un Isee sotto i 20 mila euro, per l’acquisto di servizi internet e strumenti per navigare, pc o tablet. Si traduce così il via libera della Commissione europea al progetto italiano di voucher, che ammonta in questa fase a un totale di 200 milioni, per aiutare le famiglie a basso reddito ad accedere ai servizi a Banda larga. L’obiettivo del governo è rendere il bonus disponibile da settembre. Lo sconto sarà ripartito in due tranche: fino a 200 euro per i servizi di Banda ultra larga, quindi per la connessione a internet, e altri 300 euro invece per le apparecchiature (pc ... Leggi su open.online

petergomezblog : Voucher banda larga, via libera Ue alla proposta dell’Italia: fino a 500 euro per le famiglie a basso reddito - HuffPostItalia : Banda larga, blitz del governo su Tim. Il cda congela l'offerta del fondo Kkr - mirellaliuzzi : VOUCHER BANDA ULTRA LARGA: AVVIATA CONSULTAZIONE PUBBLICA Sul sito di @Infratel_Italia, è possibile consultare il… - Fedex546 : RT @ImolaOggi: Palermo: commerciante di 62 anni si uccide lanciandosi dalla finestra (mentre il governo regala tablet e banda larga) https:… - damanu72 : RT @ImolaOggi: Palermo: commerciante di 62 anni si uccide lanciandosi dalla finestra (mentre il governo regala tablet e banda larga) https:… -