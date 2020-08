Bambino molisano in arresto cardiaco: trasportato d’urgenza al Santobono (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ore di apprensione tra Napoli e Isernia per un giovanissimo 11enne molisano colpito, questa mattina, da un arresto cardiaco. Il Bambino, residente a Venafro, era stato inizialmente ricoverato all’ospedale di Isernia dove da lì è stato trasferito al nosocomio napoletano. Grazie all’aiuto della polizia il giovanissimo è stato repentinamente trasportato dal Molise al capoluogo campano dove ora è sotto osservazione dei medici della struttura specializzata. L'articolo Bambino molisano in arresto cardiaco: trasportato d’urgenza al Santobono proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

