Baldo: The Guardian Owls rappresenterà l'Italia all'EuroPlay Games Contest, 'l'Eurovision dei videogiochi' (Di mercoledì 5 agosto 2020) IIDEA, l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, annuncia oggi il titolo che rappresenterà l'Italia a EuroPlay Games Contest: il finalista sarà Baldo:The Guardian Owls dello studio NAPS Team. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. Il gioco affronterà i campioni nazionali degli altri 14 paesi che hanno aderito all'iniziativa durante la cerimonia che si terrà venerdì 28 agosto durante Gamescom. A selezionare il finalista, un pool di giornalisti della stampa specializzata e generalista Italiana.Baldo The Guardian Owls è un viaggio nel mondo di Rodia, una ... Leggi su eurogamer

