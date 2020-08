Baiano sul possibile forfait di Insigne: "Speriamo recuperi, Lozano ha caratteristiche diverse" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ciccio Baiano, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul mercato ed il momento in casa Napoli: "La panchina allungata anche in Champions può sicuramente far comodo agli allenatori e poi mi sembra u ... Leggi su tuttonapoli

Ciccio Baiano, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul mercato ed il momento in casa Napoli. Ciccio Baiano, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni ...

Baiano: "Sarri bravo ad adattarsi. Scambio Milik-Bernardeschi? Buonissimi giocatori, ma non ti fanno vincere le partite"

Durante il programma Taca La Marca in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Francesco Baiano, tecnico ed ex giocatore di Napoli e Fiorentina tra le tante, il quale si è soffermato sul finale ...

