Autostrade liguri, costituito gruppo lavoro MIT-Comitato Genova (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Si è costituito il gruppo di lavoro Mit-Comitato “Salviamo Genova e la liguria” per individuare le modalità di misurazione del danno e la quantificazione degli indennizzi, conseguenti alle interruzioni e code che hanno interessato la Regione liguria in questi ultimi mesi. Una situazione provocata dai molti cantieri aperti per le ispezioni delle gallerie e la manutenzione ordinaria e straordinaria condotta dalla società ASPI. Il Comitato “Salviamo Genova e la liguria” sarà rappresentato al tavolo da Massimo Giacchetta, Paolo Odone, Giovanni Mondini, Giampaolo Botta e Giuseppe Tagnochetti. Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ... Leggi su quifinanza

