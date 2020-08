Autonomia, Zaia: “Per i veneti è una grande sfida, il nostro obiettivo. Mai smentite le radici. Scissione interna alla Lega? Sono fantasie” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Noi veneti siamo sempre quelli di prima, abbiamo sempre lo stesso obiettivo che è quello dell’Autonomia. Portiamo avanti con grande forza questa sfida e siamo stati coloro che hanno dettato e stiamo dettando l’agenda di governo rispetto al tema. Penso che non abbiamo mai smentito le nostre radici e le nostre origini”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto in occasione della seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni per l’approvazione del documento 1970-2020: Le Istituzioni regionali, 50 anni dopo. alla domanda su una possibile Scissione interna alla Lega dopo la differenza di vedute tra lui e il leader Matteo Salvini ... Leggi su ilfattoquotidiano

