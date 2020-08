Attraversa lo Stretto con mezzo chilo di cocaina, arrestato a Messina un 19enne di Melito Porto Salvo (Di mercoledì 5 agosto 2020) I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina, trasportata su un’autovettura in transito nella città dello Stretto, e arrestato un corriere deputato... Leggi su feedpress.me

I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina, trasportata su un’autovettura in transito nella città dello Stretto, e arrestato un corriere deputato al ...

Traversata dello Stretto, Marcello Guidi al secondo posto

REGGIO CALABRIA. Grande prova di Marcello Guidi alla 56esima edizione della Traversata dello Stretto di Messina. Il nuotatore cagliaritano è arrivato secondo, a quattro secondi dal vincitore Andrea ...

