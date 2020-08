Attaccato da uno sciame di api, cacciatore muore per shock anafilattico (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un cacciatore è morto per le punture delle api nel Vastese. La causa della morte dell'82enne sarebbe lo schock anafilattico provocato dal veleno degli insetti. E' successo nelle campagne di Torrebruna ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Attaccato uno Attaccato da uno sciame di api, cacciatore muore per shock anafilattico Il Gazzettino L'infermiere attacca Salvini sulla mascherina e il Sindacato rilancia: "Abbiamo combattuto il Covid e poi..."

Continua il Nursing up: "Non ci piace nemmeno che il post di Paolo Baldini, si chiama cosi' l'infermiere milanese di 48 anni che ha legittimamente attaccato Salvini, sia poi diventato uno strumento ...

L'uomo si è imbattuto in uno sciame, ha provato a fuggire ma è stato raggiunto e comunque colpito dalle api che gli hanno provocato una reazione allergica fatale. Ultimo aggiornamento: 11:10 © ...

