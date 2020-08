Atletica – Yeman Crippa, super 3:35.26 a Rovereto: è il quarto azzurro di sempre nei 1500 metri (Di mercoledì 5 agosto 2020) Grande prestazione di Yeman Crippa a Rovereto nei 1500 metri: il 23enne delle Fiamme Oro sbriciola il primato personale con il tempo di 3:35.26 diventando il quarto azzurro di sempre sulla distanza. È un crono che per un italiano mancava dal lontano 1996. Meglio di lui, nella storia della specialità, soltanto il primatista Gennaro Di Napoli (3:32.78), Stefano Mei (3:34.57) e Davide Tirelli (3:34.61). superati invece Alessandro Lambruschini (3:35.27) e il finalista olimpico del 2008 Christian Obrist (3:35.32). È il risultato che illumina la serata del Meeting Madonna delle Neve, nel suo Trentino. E va letto soprattutto in prospettiva 5000 e 10.000. Il fuoriclasse del mezzofondo azzurro, non uno ... Leggi su sportfair

