Atlantia vuole cedere all’asta Autostrade per l’Italia, il contrario di quanto voleva il governo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Atlantia ha intenzione di vendere Autostrade per l’Italia all’asta. Un cambio di rotta significativo rispetto alla prospettiva del governo, che aveva annunciato con grande enfasi di aver “sottratto” Aspi alla holding. In un comunicato stampa diffuso immediatamente dopo le trattative dello scorso 14 luglio, Palazzo Chigi riferiva di un «immediato passaggio del controllo di Aspi a un soggetto a partecipazione statale (Cassa depositi e prestiti – Cdp)». Venti giorni dopo la realtà è molto diversa. Anzi, la distanza tra le parti potrebbe essere incolmabile, al punto che Atlantia ora valuta strade alternative per la valorizzazione della sua controllata. La holding punta a cedere all’asta – gestita da advisor internaizonali indipendenti ... Leggi su linkiesta

