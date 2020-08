Atalanta, senti Garcia: «Partita aperta, ma io tiferò il PSG» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il tecnico del Lione Rudi Garcia ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole Il tecnico del Lione Rudi Garcia ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla Champions League e sull’Atalanta: «Se vinci in questo modo è bello, se perdi è una catastrofe. Ma giocare 120 minuti contro l’attacco del Psg senza subire un gol è un buon segno. E non è che abbiamo passato tutto il tempo nella nostra area. Abbiamo pareggiato sul possesso palla, abbiamo fatto più tiri di loro». Atalanta – «Gran bella squadra. Peccato abbiano perso Ilicic, è un giocatore fantastico. Con lui sarebbero stati ancora più forti, ma anche Papu Gomez è un ... Leggi su calcionews24

atalantagese : RT @Fantacalcio: Atalanta, senti Verratti: 'Dico una cosa sulla Dea' - Fantacalcio : Atalanta, senti Verratti: 'Dico una cosa sulla Dea' - Alberto40264400 : RT @alzamendi1: @FI69interista @angelo_forgione @FIGC @Atalanta_BC @sscnapoli @OfficialSSLazio Due sberle doveva dargli. Senti le sberle di… - alzamendi1 : @FI69interista @angelo_forgione @FIGC @Atalanta_BC @sscnapoli @OfficialSSLazio Due sberle doveva dargli. Senti le s… - WGiammyS : @Sala1961 @Ale_Scofield @5ska99 Come ti senti per la partita contro l'Atalanta? Ansia? Intendo quella di Champions… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta senti

Fantacalcio.it

Ecco le sue parole sulla Champions League e sull’Atalanta: «Se vinci in questo modo è bello, se perdi è una catastrofe. Ma giocare 120 minuti contro l’attacco del Psg senza subire un gol è un buon ...Conte dopo lo sfogo di sabato sera nel post Atalanta Inter ha attirato su di se l'attenzione ... Se pensi che i tuoi giocatori non siano adatti o se non ti senti protetto non devi stare zitto. Basta ...