Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 4 agosto 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 4 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il telefilm Sorelle ha avuto 2128 spettatori (share 12.21%) nel primo episodio e 1244 (16.85%) nel secondo. La puntata de Lo show dei record su Canale5 ha ottenuto 1841 spettatori (10.42% di share). La serie tv Chicago PD su Italia1 ha avuto 1428 spettatori (8.28%); su Rai2 gli episodi di Squadra Speciale Cobra 11 ne hanno intrattenuti 1137 (5.62%) il primo e 1025 (5.77%) il secondo, mentre il film 50 primavere su Rai3 937 spettatori (4.83%). Su Rete4 Stasera Italia News speciale ha totalizzato 932 spettatori (4.70%). Su La7 la puntata di In Onda Focus ne ha avuti 758 (4.21%). ... Leggi su ascoltitv

zazoomblog : Ascolti Tv martedì 4 agosto 2020: “Sorelle” Lo show dei Record L’amore è eterno finché dura dati Auditel e share -… - italiaserait : Ascolti TV 4 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 4 agosto 2020: “Sorelle”, Lo show dei Record, L’amore è eterno finché dura, dati Auditel e share - infoitcultura : Ascolti, dati auditel di lunedì 3 agosto 2020: il Giovane Montalbano senza rivali - infoitcultura : Ascolti TV 3 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Italia Sera

BIELLA -Sei amici con la passione in comune per la bicicletta, sei giorni di tempo per raggiungere la Spagna, sei tappe da poco meno di 200 chilometri ciascuna, e un obiettivo nobile: raccogliere fond ...È diventato sindaco di Capoliveri dopo oltre un anno dalla chiusura delle urne elettorali. Una sentenza del Consiglio di Stato gli ha fatto indossare in tutta fretta la fascia tricolore, sfilata dalle ...