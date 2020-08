Arriva il nuovo Dpcm di Conte: Ecco che cosa cambia adesso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Valentina Dardari Treni ancora a capienza non totale, stadi vuoti e discoteche ancora limitate. E a Trapani nave per migranti in quarantena, 700 i posti Tutti pronti con carta e penna per affrontare il nuovo Dpcm di Conte in arrivo entro la fine della settimana. Alcune norme verranno confermate, con qualche cambiamento. Ancora obbligatorio l’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi, il distanziamento di un metro, l’igiene delle mani e il divieto di assembramenti. Il nuovo Dpcm Possibile qualche cambiamento rispetto all’ultimo Dpcm varato lo scorso 14 luglio, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico che ha creato non pochi problemi. A questo proposito martedì la ministra Paola De Micheli in audizione di ... Leggi su ilgiornale

Inter : ?? | MINI-PROGRAM Arriva su @WeChatApp il nuovo Mini-Program dell'Inter! Contenuti esclusivi e sconti dedicati, va… - RaiTre : 'La bomba mi ha tolto la capacità di essere felice. Quando pensi di provare un po’ di felicità, arriva la paura che… - Italia_Notizie : Arriva il nuovo Dpcm di Conte: Ecco che cosa cambia adesso - comunicati20 : TV: arriva “Matrimoni impossibili“, il nuovo format su chi si promette eterno amore - Nintendari_it : Super Smash Bros. Ultimate si aggiorna alla versione 8.1, arriva il nuovo scenario 'Le rovine XS' -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva nuovo Arriva il nuovo Dpcm di Conte: Ecco che cosa cambia adesso il Giornale Vodafone, arriva la novità più attesa dopo lo stop a questo servizio

Allo stato attuale SIM Bis non potrà essere attivato dai nuovi clienti, mentre resta disponibile per ... a breve gli utenti di Vodafone si consoleranno con l’arrivo delle eSIM. Seguendo in ordine di ...

Domenica l’avventura per i bambini Triora Hogwarts

Domenica 9 agosto 2020, dalle ore 11, nel borgo Triora, arriveranno i Professori del Genova Hogwarts Express, creando l’atmosfera magica nel Borgo di Triora. Dopo il successo dei trenini magici di ...

Allo stato attuale SIM Bis non potrà essere attivato dai nuovi clienti, mentre resta disponibile per ... a breve gli utenti di Vodafone si consoleranno con l’arrivo delle eSIM. Seguendo in ordine di ...Domenica 9 agosto 2020, dalle ore 11, nel borgo Triora, arriveranno i Professori del Genova Hogwarts Express, creando l’atmosfera magica nel Borgo di Triora. Dopo il successo dei trenini magici di ...