Arriva il bonus 500 euro per tablet e pc: come richiedere il voucher (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Commissione europea ha approvato il bonus da 500 euro per tablet e pc. Andiamo a vedere come richiederlo e chi può ottenerlo. Iniziano a spuntare i primi aiuti della Commissione europea per le famiglie più bisognose e danneggiate dalla pandemia di Covid-19. Infatti nelle ultime ore, è uscito il voucher di 500 euro dell’Unione … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Iris74608435 : PICCOLA STORIA TRISTE. Mio figlio, studente, ha fatto il #730 perché ha lavorato in pizzeria. Non può detrarre le t… - trxtrx1 : Chiede alla Morani se i bonus vanno bene! Quella al massimo arriva al bonus malus! Che ne sa lei dei bonus? #agorarai - PersilQ : RT @francescopi91: Se fosse delineato così ci sarebbero alcune problematiche non di poco conto: 1) non è un bonus ma un credito d'imposta s… - mazzanti_giu : RT @natolibero68: Offertisti,libberisti de MMERDA. I bonus gli andrebbero ficcati in culo. Ha dá vení baffone - aVg : Arriva il bonus Pos per spingere i consumi, sconti per i #pagamenti effettuati con carta : -