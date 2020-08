Arriva a Pavia la piccola carovana per la mobilità sostenibile (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pavia, 5 agosto 2020 - Partiti domenica dal torinese, un gruppo di cittadini che ha deciso di aderire all'iniziativa "Vento lento" , un tour del Nord Italia in bicicletta , questa mattina ha raggiunto ... Leggi su ilgiorno

laviafrancisca : RT @marcogio59: Bella presentazione della guida della @laviafrancisca a Villa Toeplitz @ComuneVA grande interesse per il cammino che parte… - marcogio59 : Bella presentazione della guida della @laviafrancisca a Villa Toeplitz @ComuneVA grande interesse per il cammino ch… - messveneto : Arriva il grande caldo, previste temperature superiori a 35 gradi - SimoLibe : Your favorite pilot is ready for the next flyght!???????Dopo la pazzesca ed interminabile festa che abbiamo fatto a P… - SimoLibe : Your favorite pilot is ready for the next flyght??????? Dopo la pazzesca ed interminabile festa che abbiamo fatto a P… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Pavia Arriva a Pavia la piccola carovana per la mobilità sostenibile IL GIORNO Arriva a Pavia la piccola carovana per la mobilità sostenibile

Pavia, 5 agosto 2020 - Partiti domenica dal torinese, un gruppo di cittadini che ha deciso di aderire all'iniziativa "Vento lento", un tour del Nord Italia in bicicletta, questa mattina ha raggiunto P ...

DiaSorin annuncia stop sperimentazioni con enti pubblici italiani

Milano, 24 lug. (askanews) - La multinazionale italiana DiaSorin comunica in una nota "la decisione di sospendere tutte le nuove attivit di sperimentazione clinica con enti pubblici italiani sino a qu ...

Pavia, 5 agosto 2020 - Partiti domenica dal torinese, un gruppo di cittadini che ha deciso di aderire all'iniziativa "Vento lento", un tour del Nord Italia in bicicletta, questa mattina ha raggiunto P ...Milano, 24 lug. (askanews) - La multinazionale italiana DiaSorin comunica in una nota "la decisione di sospendere tutte le nuove attivit di sperimentazione clinica con enti pubblici italiani sino a qu ...