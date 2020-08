Arrestato Leonardo Badalamenti, figlio dello storico boss di Cosa nostra (Di mercoledì 5 agosto 2020) Arrestato a Castellammare del Golfo, Trapani, il figlio di Tano Badalamenti , storico boss di Cosa nostra prima dell'avvento dei Corleonesi di Totò Riina. Il sessantenne Leonardo Badalamenti è stato ... Leggi su quotidiano

Corriere : Arrestato Leonardo Badalamenti, il figlio del boss Tano, era in vacanza dalla madre - Corriere : Arrestato Leonardo Badalamenti, il figlio del boss Tano, era in vacanza dalla madre - PalermoToday : Mandato di cattura dal Brasile, arrestato uno dei figli del boss Tano Badalamenti - nicolaPalumbo00 : RT @blogsicilia: Arrestato Leonardo Badalamenti, il figlio di Don Tano tornato per 'riprendersi' il casolare di famiglia - - fisco24_info : Mafia: arrestato dalla Dia Leonardo Badalamenti, figlio del boss Tano: Il figlio dello storico boss di Cosa nostra… -