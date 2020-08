Arrestato il figlio dello storico boss Tano Badalamenti. Sarà estradato in Brasile (Di mercoledì 5 agosto 2020) Leonardo Badalamenti, figlio dello storico boss di Cosa nostra Tano Badalementi, è stato Arrestato dalla Dia a casa della madre a Castellamare del Golfo, in provincia di Trapani. L`arresto è scattato in esecuzione di un mandato di cattura internazionale spiccato dal Bresile ed emesso dall`autorità giudiziaria di San Paolo per associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti e falsità ideologica. L'uomo è stato trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo in attesa dell'estradizione nel parse subamericano. Nei primi anni Ottanta Leonardo era fuggito all'estero con il padre GaeTano, originario di Cinisi. Leggi su iltempo

