Arrestato il figlio del boss Tano Badalamenti (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Dia ha eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità di San Paolo in Brasile, per associazione criminale finalizzata al traffico di droga. Verrà estradato Leggi su tg.la7

repubblica : Palermo, arrestato il figlio del boss Gaetano Badalamenti. E' ricercato dal Brasile per traffico di droga [di SALVO… - Agenzia_Ansa : #Mafia, arrestato il figlio del boss Tano #Badalamenti #ANSA - Corriere : Arrestato Leonardo Badalamenti, il figlio del boss Tano, era in vacanza dalla madre - nestquotidiano : Mafia, arrestato figlio boss Badalamenti latitante da 3 anni - PoliticaNewsNow : Mafia: arrestato figlio boss Tano Badalamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato figlio

Due uomini di Conflenti sono finiti in arresto dopo che lo scorso 25 giugno è stata sfiorata la tragedia a culmine di una lite scaturita da dissidi di vicinato. Si tratta di due operai del comune cata ...La Dia ha eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità di San Paolo in Brasile, per associazione criminale finalizzata al traffico di droga. Verrà estradato ...