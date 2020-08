Arrestato a Trapani il figlio del boss Tano Badalamenti: era a casa di sua madre (Di mercoledì 5 agosto 2020) PALERMO – Nei primi anni Ottanta si era rifugiato in Brasile insieme alla famiglia d’origine (compreso il padre Gaetano) per scampare alla guerra di mafia scatenata dai Corleonesi di Totò Riina, Bernardo Provenzano e Leoluca Bagarella per il controllo di Cosa nostra. Questa notte Leonardo Badalamenti- figlio di don Tano, storico boss di Cinisi riconosciuto mandante dell’omicidio di Peppino Impastato– è stato arrestato a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, nell’abitazione della madre. Sul suo conto pende un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria di San Paolo del Brasile, dove si era ricostruito una falsa identità come uomo d’affari ed è finito sotto indagine per truffe a istituti bancari. Leggi su dire

