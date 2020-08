Ardea, volano offese pesanti: Raffaela Neocliti (FDI) attaccata da un consigliere di maggioranza, sporta querela (Di mercoledì 5 agosto 2020) Parole oltraggiose all’indirizzo della consigliera Raffaelle Neocliti di Fratelli d’Italia dopo la chiusura della commissione trasparenza, conclusasi con un nulla di fatto, svoltasi ieri ad Ardea. Le offese pesanti (che andranno ora accertare ma che preferiamo comunque non riportare) sarebbero state rivolte da un consigliere di maggioranza del Movimento 5 Stelle proprio all’indirizzo della Neocliti, rea, sempre in base a quanto ricostruito, di aver postato su Facebook un video in diretta della Commissione Trasparenza (la Neocliti non è membro ma ha comunque partecipato per documentare lo svolgimento dei lavori, ndr). La Consigliera di Fratelli D’Italia, da noi contattata telefonicamente, ha preferito non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Da lì a pochi minuti è sopraggiunta la madre, a cui è stata affidata la minore. La signora, un quarto d'ora prima, si era fermata nell'area di servizio per un rifornimento e la piccola, nel mentre, er ...

Il giovane è stato trovato poco dopo nelle campagne e denunciato. – Viaggiava di notte sulla Pontina al volante di un'auto rubata, non aveva la patente e aveva bevuto decisamente troppo, tanto da fini ...

