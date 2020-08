Appio, tentato omicidio: arrestato un uomo di origine colombiana (Di mercoledì 5 agosto 2020) tentato omicidio. Questa la pesante accusa formulata dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di un colombiano di 24 anni arrestato dalla Polizia di Stato. La vicenda è iniziata nella notte del 12 luglio scorso: un gruppo di ragazzi, tutti sudamericani, hanno visto un loro connazionale che, nei pressi di piazza Cantù, stava aggredendo un ragazza e sono intervenuti in difesa di quest’ultima. Da ciò ne è nato un momento di confusione che stato segnalato come rissa al 112NUE e, sentendo le sirene delle Volanti, l’aggressore è fuggito. Ritornata la calma il gruppetto di sudamericani è andato a sedersi su una panchina. All’improvviso, con in mano probabilmente un coccio di bottiglia, M.A.J.A., queste le inziali del colombiano, è comparso “dal nulla” e si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

