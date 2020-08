Appello Polizia stradale: “Chi ha visto la donna scomparsa parli” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – Appello della Polizia stradale di Messina, dopo la scomparsa di Viviana Parisi con il figlio di 4 anni, a Caronia, dopo un incidente stradale. “E’ noto che, al momento del sinistro stradale, altri utenti in transito sull’autostrada A/20 si siano fermati per darle assistenza. Chi si fosse fermato e/o potesse fornire informazioni utili in merito, è pregato di contattare i numeri di emergenza 112 o 113”.L'articolo Appello Polizia stradale: “Chi ha visto la donna scomparsa parli” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

