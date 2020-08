Appalti Covid, indagato direttore dell’Istituto zooprofilattico di Portici per turbativa d’asta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Continua il lavoro degli inquirenti di Napoli sul monitoraggio degli Appalti Covid durante l’emergenza sanitaria in Campania. Dopo le iscrizioni nel registro degli indagati per il caso dei Covid center i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’Istituto zooprofilattico (Izsm) di Portici (Napoli) che figura tra le strutture a cui è stata delegata dalla Regione Campania l’esecuzione dei tamponi per la rilevazione del coronavirus. I militari dell’Arma hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dai pm Di Mauro e De Roxas nell’ambito di uno dei filoni dell’indagine con la quale la Procura di Napoli sta facendo accertamenti riguardo eventuali responsabilità (amministrative o penali) sulla gestione degli Appalti per la gestione ... Leggi su ilfattoquotidiano

