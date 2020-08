App Immuni, Zampa: “È precauzione anche per i turisti”. L’hanno scaricata in 4,6 milioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – “I cittadini che hanno scaricato la app Immuni sono 4,6 milioni. Noi continueremo a insistere insieme al ministero della Salute che è proprietario dell’applicazione, segnalata anche dalla rivista Nature come sistema per evitare seconde ondate di contagi. E’ molto importante che i nostri cittadini possano scaricarla, perché a oggi ha già contenuto due focolai: 63 persone sono state trovate positive e sono state inviate notifoche a più di 100 persone”. Lo ha detto Paola Pisano, ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in diretta ad Agorà Estate su Raitre.ZAMPA: PRIVACY TUTELATA, TAMPONI SI FANNO IN FRETTA Leggi su dire

