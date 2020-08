Anzio, la consigliera comunale Lina Giannino e l’«erba cattiva» dei Casamonica riferita a Federico Fashion Style: la replica dell’hair stylist (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono pesantissime le parole scritte da Lina Giannino, consigliera comunale del Pd di Anzio, nei confronti del noto hair stylist Federico Lauri, meglio conosciuto dal pubblico come Federico Fashion Style. La consigliera, dopo l’articolo pubblicato nei giorni scorsi nel quale venivano riprese alcune stories Instagram di Federico in cui lanciava la domanda “‘La gente viene ad Anzio per Il Salone delle Meraviglie o per le grotte di Nerone? Sindaco rispondimi!’, ha inviato a una testata locale un comunicato stampa – che riportiamo integralmente – che ha suscitato l’ira di Federico Lauri. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Conoscete Anzio per Il Salone delle Meraviglie o per le grotte di Nerone? È la domanda che Federico Fashion Style ha posto ai suoi fan nelle sue stories Instagram. Un sondaggio che ha raccolto migliai ...

