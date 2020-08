Anzio, apertura in sicurezza delle scuole, De Angelis: ‘Atti concreti per la frequenza sicura in aula’ (Di mercoledì 5 agosto 2020) In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, per fronteggiare concretamente l’emergenza Covid ed a tutela della salute degli studenti, delle famiglie, dei docenti e di tutto il personale in servizio nelle scuole, la Giunta Comunale di Anzio, nella seduta di ieri, ha approvato la delibera per la fornitura di arredi ed attrezzature scolastiche, idonee a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, che frequentano i cinque Istituti Comprensivi, all’interno dei diciotto Plessi del territorio. Infatti l’Amministrazione Comunale, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha ottenuto, tramite il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, un contributo di fondi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio, apertura in sicurezza delle scuole, De Angelis: ‘Atti concreti per la frequenza sicura in aula’ -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio apertura Torna al Vallo Volsco per l’ottavo anno la rassegna teatrale Anzio e L’Impero Il Clandestino Giornale Anzio, apertura in sicurezza delle scuole, De Angelis: ‘Atti concreti per la frequenza sicura in aula’

“Il Comune di Anzio, per la frequenza scolastica sicura in aula, – afferma l’Assessore Di Fraia – acquisterà 1.204 banchi monoposto, 763 sedie e 75 armadi chiusi, a copertura del fabbisogno degli ...

Federico Fashion Style a Firenze: "Grandi progetti..". Apre qui un salone?

Su Instagram le foto nel capoluogo toscano del celebre parrucchiere e stilista del capello da un milione di follower ...

“Il Comune di Anzio, per la frequenza scolastica sicura in aula, – afferma l’Assessore Di Fraia – acquisterà 1.204 banchi monoposto, 763 sedie e 75 armadi chiusi, a copertura del fabbisogno degli ...Su Instagram le foto nel capoluogo toscano del celebre parrucchiere e stilista del capello da un milione di follower ...