Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane dopo Temptation Island: foto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Antonella Elia ha perdonato Pietro Delle Piane dopo l’esperienza a Temptation Island. Le foto pubblicate da Chi non lasciano dubbi. I due erano d’accordo? Antonella Elia, insieme al suo compagno Pietro Delle Piane, ha scelto di prendere parte a Temptation Island, mettendo alla prova la sua relazione nata da circa un anno. Purtroppo le cose … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - CheDonnait : #AntonellaElia e #PietroDellePiane paparazzati insieme dopo #TemptationIsland. Il pubblico sospetta che i due si si… - infoitcultura : Antonella Elia fa dietrofront e lascia (di nuovo) Pietro: 'Non ho la forza di perdonare' -