Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme? Paparazzati da Chi, le foto al mare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo la loro esperienza non semplice a Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane non avevano concluso serenamente i loro 21 giorni nel villaggio in Sardegna. Il loro viaggio dei sentimenti, infatti, era stato all’insegna di accuse, presunti tradimenti e grandi delusioni. Alla fine Antonella, dopo aver inizialmente perdonato Pietro, non è riuscita a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

