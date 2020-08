Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo Temptation Island, beccati: le foto rubate (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tra i grandi protagonisti dell’edizione appena conclusa di Temptation Island sicuramente Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La showgirl e l’attore (l’altra coppia vip era quella composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso) sono arrivati al falò di confronto finale dopo i canonici 21 giorni trascorsi separati ma davanti a Filippo Bisciglia la Elia aveva chiuso la relazione con il compagno, ferita dall’atteggiamento tenuto dall’attore nel villaggio dei fidanzati. Pietro ha decisamente tradito le aspettative della compagna baciando anche la single Beatrice e intorno alla questione anche il polverone social non ha certo aiutato la loro relazione. Il pubblico non ha perdonato ... Leggi su caffeinamagazine

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - Juventu62837470 : RT @cryIngwsel: vi vedevo settimana scorsa che facevate i complimenti, addirittura con ‘che donna’ ad Antonella Elia e poi ora è ritornata… - cryIngwsel : vi vedevo settimana scorsa che facevate i complimenti, addirittura con ‘che donna’ ad Antonella Elia e poi ora è ritornata con Pietro ?? -

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme? Il settimanale Chi li ha pizzicati insieme al mare, ma il clima tra i due… Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme? L’ex gief ...Il conduttore, ex volto di 'Forum', impietoso con l'attore Il 56enne è stato legato solo per due mesi alla showgirl 56enne 27 anni fa Marco Senise, ex di Antonella Elia, con cui ha avuto una breve sto ...