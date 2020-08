Antonella Clerici, messaggio doloroso su Instagram: “Non dobbiamo dimenticare” [FOTO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Antonella Clerici e il ricordo commovente su Instagram Qualche giorno fa ricorreva il 40esimo anniversario della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per l’occasione, Antonella Clerici che molto presto tornerà sul piccolo schermo, attraverso Instagram, ha voluto esprimere un pensiero alle vittime rimaste coinvolte in quella terribile esplosione avvenuta alla stazione ferroviaria centrale del capoluogo emiliano. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco, sul suo seguitissimo account social, ha condiviso uno scatto in bianco e nero che mostra un orologio fermo alle 10:25 scrivendo il seguente messaggio: “Quell’orologio è lì per ricordarci di non dimenticare…”. La conduttrice Rai ricorda la strage di Bologna del 2 ... Leggi su kontrokultura

