Anticipazioni spagnole Una Vita 10 – 16 agosto: Genoveva cerca di sedurre Antonito. Falsa diagnosi per Agustina (Di mercoledì 5 agosto 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita 10 – 16 agosto: che cosa succederà ai personaggi la settimana prossima? Gli spoiler originali ci dicono che Bellita rinuncerà a recarsi in Argentina per il tour per stare vicina a Cinta, dopo che la ragazza ed Emilio si sono lasciati. Genoveva tenterà di sedurre Antonito per convincerlo ad investire nella Banca Americana, Milagros tornerà a Parigi, e Agustina verrà ricoverata in ospedale, ma Felipe scoprirà che non è malata. Anticipazioni spagnole Una Vita 10 – 16 agosto: Genoveva e Alfredo continuano a tramare contro gli abitanti di Acacias Ramòn si confronta ancora con ... Leggi su pianetadonne.blog

infoitcultura : Una Vita, anticipazioni spagnole: un tradimento e un tranello inaspettato - IlSegretoTvSoap : Una vita, anticipazioni delle puntate spagnole: Servante trova un cappello magico - zazoomblog : Anticipazioni spagnole Una Vita: Antonito rifiuta il bacio di Genoveva - #Anticipazioni #spagnole #Vita: - infoitcultura : Anticipazioni spagnole Una Vita: Lolita comincia a star male - infoitcultura : IL SEGRETO 10-16 agosto 2020 anticipazioni spagnole -