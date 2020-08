Anticipazioni Daydreamer 7 agosto: Mevkibe rischia la vita, Sanem costretta a raccontare la verità a Can (Di mercoledì 5 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 7 agosto: cosa ci raccontano le Anticipazioni di dopodomani? Arriva l’anniversario di matrimonio tra Mevkibe e Nihat: il 31°. L’ uomo finge la classica mossa di esserselo dimenticato, ma solo per fare una sorpresa alla moglie. Intanto Sanem lavora al suo primo scritto come copywriter, ma Can non glielo accetta la coppia finisce per litigare di nuovo. I battibecchi tra Deren e Aylin continuano in merito alle idee per la nuova campagna, ma Divit risolve tutto. Successivamente, benché con Sanem sia ancora ai ferri corti, parteciperà alla cena per l’anniversario dei genitori della fidanzata, ai quali finora non hanno rivelato la relazione per volontà della ragazza. Purtroppo l’atmosfera sarà ... Leggi su pianetadonne.blog

