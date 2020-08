Andrea Orlando contro i “sedicenti riformisti” sui giornali e nel Pd: “Secondo alcuni, ogni misura per lavoratori e poveri è populista” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando non ci sta alle accuse di chi, come il leader di Azione Carlo Calenda, intende “strappare riformisti e popolari dall’abbraccio mortale di populisti e sovranisti e ricostruire l’Italia”. Una frase pronunciata in occasione del passaggio dell’ex forzista Enrico Costa al suo partito. E non accetta nemmeno le opinioni di “accigliati opinionisti” sulle colonne dei giornali che tacciano ancora una volta di populismo le misure varate dal governo. In un post dai toni insoliti pubblicato su Facebook, Orlando se la prende con il “dibattito alquanto curioso, dentro e attorno il Pd” che si è creato sull’argomento. “Secondo alcuni sedicenti riformisti, ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Andrea Orlando Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Andrea Orlando