Amy Adams protagonista della miniserie Netflix Kings of America – Notizie serie tv 5 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Amy Adams ritrova Adam McKay in Kings of America miniserie di Netflix – Notizie serie tv 5 agosto Amy Adams sarà la protagonista della miniserie (limited series) di Netflix Kings of America con Adam McKay alla regia del primo episodio, i due hanno già collaborato in Vice. Kings of Amerca racconta la storia di 3 potenti donne le cui vite sono legate alla famosa catena di supermercati Americana Walmart. Una delle donne è l’erede della società, un’altra una dirigente e la terza una ... Leggi su dituttounpop

_lallero_serena : RT @NetflixIT: Amy Adams, ancora con Adam McKay, è la protagonista di Kings of America, una miniserie originale Netflix in arrivo prossimam… - martinaawn : RT @NetflixIT: Amy Adams, ancora con Adam McKay, è la protagonista di Kings of America, una miniserie originale Netflix in arrivo prossimam… - NetflixIT : Amy Adams, ancora con Adam McKay, è la protagonista di Kings of America, una miniserie originale Netflix in arrivo… - SeriesDesperate : Nuovo ruolo da protagonista in una serie TV per #AmyAdams - LongTakeIt : #AmyAdams e #AdamMcKay al lavoro per una serie #Netflix sul caso #Walmart: #KingsOfAmerica -