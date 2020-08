ALLERTA METEO, L’ANNUNCIO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Di mercoledì 5 agosto 2020) Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, che però si sposta verso il Sud e in particolare sulle regioni adriatiche: secondo le previsioni di domani, giovedì 6 agosto, infatti, temporali accompagnati anche da fenomeni di forte intensità sono attesi su Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria, Basilicata e sul versante nord-orientale DELLA Sicilia, dove la PROTEZIONE CIVILE ha anche diramato ALLERTA gialla. Più stabile, invece, il tempo sul resto DELLA Penisola. Le temperature subiranno un generale calo rispetto a quanto registrato nei giorni scorsi, con massime comprese tra i 25 e i 32 gradi. Venti ovunque moderati e mari mossi o molto mossi. Per domani, giovedì 6 agosto, al Nord è previsto sole prevalente e qualche pioggia, con nubi su Friuli Venezia Giulia ... Leggi su howtodofor

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, che però si sposta verso il Sud e in particolare sulle regioni adriatiche: secondo le previsioni di domani, giovedì 6 agosto, infatti, temporali accompagnati ...

Meteo Padova: variabile almeno fino a venerdì

Previsioni meteo Padova, mercoledì, 5 agosto: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non so ...

