Allerta Meteo, il ciclone si sposta verso Sud: forte maltempo almeno fino a Sabato [MAPPE e DETTAGLI] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Allerta Meteo – Il maltempo che nei giorni scorsi ha flagellato il Nord Italia, ieri si è spostato anche al Sud con la “raffica” di tornado che hanno colpito la Calabria da Praia a Mare a Tropea fino a Rocca Imperiale, dove i fenomeni estremi hanno provocato gravi danni. L’ondata di caldo africano dei giorni scorsi è definitivamente archiviata: il clima è molto fresco in tutt’Italia, basti pensare alle minime di oggi che hanno raggiunto addirittura +12°C a L’Aquila, +15°C a Siena, +16°C a Pescara e Ancona, e adesso in pieno giorno soprattutto sul versante adriatico ma non solo, la colonnina di mercurio si mantiene su valori decisamente bassi, di appena +20°C a San Benedetto del Tronto, +21°C a L’Aquila e Campobasso, ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Meteo prossime ore: ALLERTA TEMPORALI al Sud, mentre al Nord torna a sp… - VarazzeMeteo : #AVVISO_METEO_UV_Varazze: livello attuale alto alle 8/5/2020 1:00:10 PM Servizio allerta a cura Varazze Meteo Live - Ossmeteobargone : RT @iconameteo: ??E' ancora #allertameteo fino ad arancione per rischio #temporali ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Meteo, allerta maltempo con temporali e grandine al Centro e al Sud. Tromba d'aria nel Cosentino Il Messaggero Meteo Reggio Calabria: mercoledì variabile, poi qualche possibile rovescio

Previsioni meteo Reggio Calabria, mercoledì, 5 agosto: Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, non sono ...

Previsioni meteo della settimana

Meteo prossime ore: ALLERTA TEMPORALI al Sud, mentre al Nord torna a splendere il sole ...

Previsioni meteo Reggio Calabria, mercoledì, 5 agosto: Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, non sono ...Meteo prossime ore: ALLERTA TEMPORALI al Sud, mentre al Nord torna a splendere il sole ...