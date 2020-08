Allerta crollo per il ghiacciaio Planpincieux: scatta l’evacuazione in Valle d’Aosta (Di mercoledì 5 agosto 2020) A causa di una nuova Allerta scattata per il pericolo di crolli dal ghiacciaio di Planpincieux, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto l’evacuazione di una trentina di abitazioni che si trovano nella parte bassa della Val Ferret, e ha anche imposto il divieto di transito lungo la strada comunale della vallata. L’ordinanza è arrivata al termine di una riunione con i tecnici regionali, che hanno fornito il quadro della situazione alla luce del rialzo termico atteso.L'articolo Allerta crollo per il ghiacciaio Planpincieux: scatta l’evacuazione in Valle d’Aosta Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Con un'ordinanza firmata dal sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi è stata disposta la chiusura ai pedoni e ai veicoli della strada interpoderale per la località Rochefort, in val Ferret. Il provve ...

Tempesta di vento, paura in provincia: alberi crollati a Pavia, strade di fango in Oltrepo

Nella serata di domenica 2 agosto decine le chiamate ai vigili del fuoco. Broni il centro più colpito. Resta l'allerta meteo fino al pomeriggio di martedì 4 agosto PAVIA. Una tempesta di vento, una pi ...

