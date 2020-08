Allarme bomba a Trento, fatto brillare oggetto sospetto ma era un beautycase (Di mercoledì 5 agosto 2020) Repertorio Un falso Allarme bomba è stato lanciato a Trento. Sul posto, in corso Tre Novembre, vicino al Palazzo del Governo di Trento, è intervenuto il nucleo artificieri della polizia di Stato di ... Leggi su trentotoday

Falso allarme bomba a Trento Fatto brillare un pacco: all'interno c'era polvere bianca, forse droga

Finto allarme bomba a Trento: beauty case sospetto fatto brillare

Allarme nel primo pomeriggio in Corso Tre Novembre, a Trento, a pochi passi dal Palazzo del Governo, per il ritrovamento di un pacco sospetto. Un passante ha notato un beauty case rigido, chiuso con n ...

Allarme nel primo pomeriggio in Corso Tre Novembre, a Trento, a pochi passi dal Palazzo del Governo, per il ritrovamento di un pacco sospetto. Un passante ha notato un beauty case rigido, chiuso con n ...