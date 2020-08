Alessia Marcuzi e il bacio che smonta il gossip. Ma Belen e De Martino... (Di mercoledì 5 agosto 2020) Passione incontenibile. Baci e coccole. Altro che crisi. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi uniti piu uniti che mai. Sono travolti dall'amore. Il gossip si addormenta: chi pensava ad un presunto tradimento deve dimenticare questa fake news perche sul settimanale Chi arriva il bacio tanto atteso tra Alessia e Paolo, travolti dalla bufera mediatica sulla presunta rottura (che sarebbe stata causata da Stefano De Martino). Tutto falso. Questo bacio, in vacanza a Formentera, mette le cose in chiaro. Nessuna crisi di coppia tra la Marcuzzi (difesa anche da Belen) e il suo Paolo. Sembrano proprio travolti dalla solita passione: mega bacio in acqua che il settimanale di Signorini non si fa scappare. Ma tra Belen Rodriguez e ... Leggi su iltempo

