Alessandro Zan, il leader gay vicino al Pd che vuole farsi la legge ad personam: tutti i suoi segreti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non chiamatela "guazzabuglio legislativo": la legge-bavaglio contro l'omotransfobia e la misoginia è molto di più: una legge ad personam potenzialmente liberticida che prende il nome da Alessandro Zan, deputato padovano del Partito democratico e storico (ancorché assai giovane) campione delle battaglie omosessualiste italiane. Già presidente dell'Arci Gay Veneto e militante LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender o altri orientamenti), promotore dei Gay Pride e inventore del "Kiss2Pacs" che nei primi anni Duemila avrebbe propiziato la regolarizzazione delle unioni civili a colpi di baci nelle pubbliche piazze. Chi meglio di lui? Anzi: chi più fortunato di lui, ora che la "sua" legge è atterrata dalla commissione Giustizia nell'Aula di Montecitorio, ... Leggi su liberoquotidiano

