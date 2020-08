Alessandro Di Battista è diventato di nuovo papà: nato Filippo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alessandro Di Battista è di nuovo papà. È nato Filippo, secondo figlio dell’ex deputato M5S e della compagna Sahra Lahouasnia. Il bambino è nato a Pescara il 4 agosto. «La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi!», fa sapere online al settimo cielo. Leggi su vanityfair

