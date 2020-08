Alena Seredova: avete mai visto la sorella Eliska? Bellissima come lei (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alena Seredova, avete mai visto la sorella Eliska? Anche lei è Bellissima come la modella e le due condividono una passione comune. Alena Seredova (fonte Instagram @AlenaSeredova)Di recente la bella modella ha caricato una foto su Instagram in cui ha mostrato la sorella Eliska. Fino ad adesso la ragazza non era mai comparsa, ma da quello che si può notare la donna è bella quanto la sorella. Eliska ha 31 anni e come Alena, inizialmente, si è buttata nel mondo della moda ma poi ha deciso di abbandonarlo. Pare che la ragazza abbia abbandonato ... Leggi su chenews

infoitcultura : Alena Seredova, piccola disavventura per lei: “Bello avere la cabrio” - infoitcultura : Disavventura per Alena Seredova: l'auto è allagata - infoitcultura : Alena Seredova svuota l’auto allagata dal temporale con una tazza: “Bello avere la cabrio” - infoitcultura : Alena Seredova auto allagata con la pioggia ecco come la svuota - infoitcultura : Alena Seredova, auto allagata per il temporale: lei la svuota con la tazza -

Ultime Notizie dalla rete : Alena Seredova Alena Seredova, incidente con l'auto: le immagini fanno il giro del web -... LettoQuotidiano Alena Seredova, incidente con l’auto: le immagini fanno il giro del web – FOTO

Il tempo per Alena Seredova sembra non passare mai. Alla soglia dei suoi 41 anni è una delle donne straniere più apprezzate e seguite del Bel Paese. Sui social è una vera star e il suo account ufficia ...

Alena Seredova, la verità sull’addio a Buffon: “Si era innamorato”

Quando Alena Seredova ha scoperto il tradimento del suo ex marito Gigi Buffon con Ilaria D’Amico, non ha fatto annunci clamorosi né ha gridato a mezzo stampa il suo dolore e la sua rabbia. La modella, ...

Il tempo per Alena Seredova sembra non passare mai. Alla soglia dei suoi 41 anni è una delle donne straniere più apprezzate e seguite del Bel Paese. Sui social è una vera star e il suo account ufficia ...Quando Alena Seredova ha scoperto il tradimento del suo ex marito Gigi Buffon con Ilaria D’Amico, non ha fatto annunci clamorosi né ha gridato a mezzo stampa il suo dolore e la sua rabbia. La modella, ...