Albano a 77 anni vive qui | Senza parole | la sua casa è…. (Di mercoledì 5 agosto 2020) Vivono una quarantena molto particolare Albano Carrisi e Romina Power: difatti la stanno trascorrendo insieme a Loredana Lecciso e ai loro figli, in una sorta di grande “famiglia allargata”. Ma avete mai visto la casa del cantante pugliese? Immensa… Albano e la sua quarantena con Romina e Loredana “Il triangolo no, non l’aveva considerato…”, così … L'articolo Albano a 77 anni vive qui Senza parole la sua casa è…. proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RTrafficante : RT @Moonlightshad1: Ma che musica passa a Radio Capital da quando è cambiata la direzione? Che fine hanno fatto i grandi classici anni '70… - 007Vincentxxx : RT @Moonlightshad1: Ma che musica passa a Radio Capital da quando è cambiata la direzione? Che fine hanno fatto i grandi classici anni '70… - PaolaAguggia : RT @Moonlightshad1: Ma che musica passa a Radio Capital da quando è cambiata la direzione? Che fine hanno fatto i grandi classici anni '70… - Satryland59 : RT @Moonlightshad1: Ma che musica passa a Radio Capital da quando è cambiata la direzione? Che fine hanno fatto i grandi classici anni '70… - satireggiando : RT @Moonlightshad1: Ma che musica passa a Radio Capital da quando è cambiata la direzione? Che fine hanno fatto i grandi classici anni '70… -