Aladino Valoti e il nuovo DS del Napoli Primavera

La SSC Napoli ha comunicato il nome del nuovo DS della Primavera

La Società azzurra, tramite il suo profilo ufficiale tweet, ha comunicato che "Aladino Valoti assume il ruolo di Direttore Sportivo della squadra Primavera. Valoti lavorerà a stretto contatto con ...

