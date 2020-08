Aiuta la nonna in giardino, bimbo di 6 anni ucciso da un centinaio di punture di vespa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un bambino di 6 anni è morto in Cambogia dopo essere stato attaccato da almeno un centinaio di vespe. Il piccolo, Mon Kakada si trovava fuori casa insieme alla nonna, Jen Oeun, 62 anni, quando è stato attaccato dallo sciame. Il bambino stava Aiutando la donna a potare dei rami nel giardino di casa quando ha toccato il nido di vespe, provocando la furia degli animali. I due sono stati aggrediti, tanto che le loro urla hanno attirato l’attenzione di alcuni vicini. Ma una volta sul posto questi non hanno potuto fare nulla per salvare il bambino, che è morto tra le braccia di sua nonna poco dopo l’aggressione. La donna, sotto choc per l’improvvisa morte del nipote, è stata condotta in ospedale con ferite molto gravi. Stando a ... Leggi su caffeinamagazine

