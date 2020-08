AIC, Calcagno: “Fieri del lavoro svolto per la ripresa della Serie A” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, intervenuto questa mattina nella trasmissione ‘Te la do io Tokyo’ su Radio Centro Suono Sport, ha commentato la recente conclusione del campionato di Serie A: “Fieri del lavoro fatto per riprendere il campionato. Fino a due mesi sembrava impossibile concluderli, ma lo avevamo detto: se ci fosse stata l’opportunità li avremmo dovuti portare a termine”. Calcagno ha speso delle parole anche sulla situazione relativa alle competizioni europee e sulle gare disputate a porte chiuse: “La soluzione che potesse accontentare tutti era difficile da trovare, penso sia stato fatto il massimo dall’Uefa. Stadi vuoti? I tifosi sono la parte piu’ bella da vivere per il calciatore, l’auspicio ... Leggi su sportface

