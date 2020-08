“Ai migranti sparerei”: la frase shock del consigliere leghista in seduta regionale a Trieste (Di mercoledì 5 agosto 2020) “I migranti? Io sono uno di quelli che gli sparerebbe a quella gente lì”. Così durante il Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia il consigliere della Lega Antonio Calligaris ha risposto ai militanti di Casapound che avevano fatto irruzione in Aula per protestare contro l’arrivo di richiedenti asilo in regione. Calligaris si è scusato successivamente con una nota: “Sono sinceramente pentito di aver pronunciato parole che possano essere ricondotte ad azioni violente lontane dal mio modo di essere. Mi scuso con chiunque possa rimanere turbato dai toni e dal significato delle parole da me usate e voglio rassicurare che non era mia intenzione istigare alla violenza. Sono andato oltre in un momento di concitazione”. Qui il video pubblicato dall’agenzia Dire: L’esternazione ... Leggi su tpi

