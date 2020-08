Agro Pontino, la strage dei kiwi ci è già costata 100 milioni di euro (Di mercoledì 5 agosto 2020) La moria dei kiwi in provincia di Latina ha generato una perdita di oltre 100 milioni di euro tra fatturati e indotti, un danno all'economia locale che si attesta tra il 20 e il 30 percento. A lanciare l'allarme è Confagricoltura Latina, tramite il direttore Mauro D'Arcangeli, che in questi giorni è al lavoro per affrontare questa nuova sciagura che sta investendo l'agricoltura pontina. Uno dei settori fondamentali per l'economia della provincia di Latina, infatti, rischia di essere piegato e compromesso in maniera irreparabile dall'ennesimo attacco ai danni delle produzioni di kiwi. A rischio centinaia di lavoratori in un settore, che registra 1 milione di giornate lavorative annue su 2 milioni e quattrocento mila dell'intero comparto agricolo. «L'apparato radicale ... Leggi su iltempo

