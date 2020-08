Agricoltura, Sicilia prima per giovani imprenditori Under 35 (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Abbiamo registrato una grande domanda negli ultimi anni” afferma l’assessore all’Agricoltura della regione Sicilia, Edy Bandiera presentando il bando che mette a disposizione dei giovani dell’Isola 430 ettari di terreni attraverso la ‘Banca della terra’. mra/pc/red L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

vesproericino : RT @AnsaSicilia: Agricoltura: in Sicilia nasce la Banca della terra. Regione affiderà in concessione 430 ettari di terreno | #ANSA https://… - Notiziedi_it : Agricoltura, Sicilia prima per giovani imprenditori Under 35 - AnsaSicilia : Agricoltura: in Sicilia nasce la Banca della terra. Regione affiderà in concessione 430 ettari di terreno | #ANSA - Italpress : Agricoltura, Sicilia prima per giovani imprenditori Under 35 - Copagri : RT @Copagri_Sicilia: L’Istituto regionale del #Vino e dell’#Olio #IRVO torna in gestione ordinaria. Nel Cda entra il presidente della @Copa… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Sicilia Agricoltura: in Sicilia nasce la Banca della terra - Sicilia Agenzia ANSA Sicilia: Interrogazione Lombardo (M5S) a Bellanova, 'avvii interlocuzione con Regione'

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) - "Lo Stato avvii una interlocuzione con la Regione al fine di pagare almeno due annualità alle 4000 aziende agricole dichiarate ammissibili e finanziabili nell’ambito del ...

Nasce in Sicilia la “banca della terra”: un terreno individuato a Carlentini

“L’obiettivo del governo regionale – ha spiegato il presidente nello Musumeci, in conferenza stampa con l’assessore all’agricoltura Edy Bandiera – con l’istituzione della Banca della Terra di Sicilia, ...

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) - "Lo Stato avvii una interlocuzione con la Regione al fine di pagare almeno due annualità alle 4000 aziende agricole dichiarate ammissibili e finanziabili nell’ambito del ...“L’obiettivo del governo regionale – ha spiegato il presidente nello Musumeci, in conferenza stampa con l’assessore all’agricoltura Edy Bandiera – con l’istituzione della Banca della Terra di Sicilia, ...