Agente Oshimen: “Victor ha scelto Napoli per Gattuso. Vuole lo scudetto” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, su Radio Marte, ha parlato l’Agente di Oshimen William D’Avila che ha rilasciato dichiarazioni importanti: “Sono molto contento che il giocatore sia stato acquistato dal Napoli, è una grandissima operazione, molto soddisfacente per lui ma anche per il Napoli. Ha preso un attaccante top che farà tanti tanti gol, nella prossima stagione ci si divertirà non poco a guardare il Napoli giocare. Non so e non voglio parlare di ciò che è accaduto con i vecchi agenti. Osimhen mi ha contattato e dato fiducia per il trasferimento dal Lille, c’erano vari club sul tavolo e ovviamente abbiamo discusso con loro. Abbiamo scelto il Napoli perché ... Leggi su alfredopedulla

Proprio dopo quella due giorni partenopea, il colpo di scena del cambio di agenti. Victor mi ha descritto De Laurentiis come una persona buona e familiare".

